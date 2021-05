Criança morre após ser baleada na Fronteira

Uma menina de dois anos morreu na tarde desta terça-feira (25) após ser baleada na cabeça no final de semana durante um tiroteio em uma festa de aniversário na cidade de Capitan Bado.



Em estado grave a criança foi levada para Pedro Juan Caballero e depois transferida em um avião da Força Aérea do Paraguai para Assunção onde estava internada. Segundo o site Ponta Porã News, a menina passou por uma cirurgia para a retirada da bala que estava alojada na cabeça e não resistiu ao pós operatório.



Além dela, outras três pessoas ficaram feridas e um homem identificado como Juan Propício Martinez está sendo procurado acusado de ter atirado contra as vítimas. Ele era condenado por homicídio e tentativa de homicídio pela justiça do Paraguai.