Criança é executada a tiros

Divulgação/Ponta Porã Informa Polícia investiga o caso

O corpo de um menino de 11 anos foi encontrado nesta sexta-feira (30) em uma estrada localizada no Rodoanel, prolongamento da Rua Guia Lopes, entre os bairros Estoril e São João,em Ponta Porã, com marcas de tiros na cabeça.



O garoto era conhecido na cidade já que sempre estava nas proximidades de um posto de gasolina e de um mercado, pedindo esmolas, segundo o site Ponta Porã Informa. A polícia investiga o caso e a suspeita é de que um ‘justiceiro’ tenha sido contratado para executar a criança com tiros na cabeça.