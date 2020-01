Corpo enterrado de cabeça para baixo é de menina de 13 anos

O Correio News Corpo foi encontrado após denúncia anonima

Desaparecida a três meses Polícia Civil de Chapadão do Sul, encontrou o corpo após denúncia anônima. A vítima foi identificada como Ingrid Lopes Ribeiro. A dona da casa foi presa pela polícia. O corpo foi encontrado na noite desta quarta-feira (22).

A dona da casa de 31 anos foi presa e não deu detalhes dos motivos para o assassinato da garota, que foi encontrada enterrada com os pés e mãos amarrados e com saco plástico na cabeça. Segundo o site O Correio News, a acusada, disse que sua participação no crime consistia em emprestar a casa para que a menor fosse mantida cativa. Logo depois ela foi assassinada e enterrada. A mulher ainda relatou ter limpado o sangue do local do crime após a execução da vítima.

Uma denúncia anônima levou os policiais a casa onde estava o corpo. Segundo a polícia, a pessoa que fez a denúncia disse onde o corpo estava e deu detalhes como foi enterrado.O corpo estaria enterrado na residência a pelo menos dois meses. A polícia agora tenta localizar o autor do crime.