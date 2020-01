Corpo é encontrado no Rio Dourados

Divulgação/Sinpol 1ª delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã

Foi encontrado na última segunda-feira (20), o corpo de Wagner Teixeira Dias, 40 anos, no Rio Dourados, na prainha do Distrito de Itamarati ,em Ponta Porã.

Ele teria desaparecido no domingo (19), por volta das 7 horas. uma testemunha relatou para a polícia que não sabia se o homem tinha desaparecido no rio ou se estava perdido na mata naquela região. Corpo de Bombeiros foi acionado e, em buscas, encontraram o corpo da vítima no rio. Caso foi registrado na delegacia do município como morte a esclarecer.