Corpo de homem que caiu no rio é encontrado

Divulgação/Corpo de Bombeiros Bombeiros resgataram corpo no final da tarde de segunda-feira (26)

O corpo de Walter Lucindo Alves, 57 anos, foi encontrado no final da tarde de sexta-feira (26) no rio Paraguai, em Porto Murtinho. Ele havia caído do barco e se afogado próximo do pedágio da ponte, distante 65 km da cidade.



Segundo a assessoria de comunicação do 3º Grupamento de Bombeiros, Waldir pegou um barco que estava atracado, sem o consentimento do proprietário, e saiu para pescar. Conforme o site Diário Online, o trecho para onde ele foi não tem muita correnteza, por isso, a suspeita é que tenha tido um mal súbito. Os mergulhadores encontraram o corpo a uma profundidade de cinco metros, num local de nenhuma visibilidade.



Câmeras do circuito de segurança da ponte, registraram o momento em que Waldir estava sentado na proa do barco e em seguida caiu. Este ano, é o quinto caso de afogamento registrado em Corumbá. Foram quatro mortes no rio Paraguai e uma em piscina.