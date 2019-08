Assessoria/Polícia Militar Ambiental 22 tambores de 50 litros vazios

Em fiscalização da Polícia Militar Ambiental de Corumbá, no rio Paraguai na noite desta quinta-feira (29), os policiais do plantão, receberam uma denuncia sobre uma embarcação suspeita, a aula passava em alta velocidade a margem do rio Paraguai, opostamente ao local que fica a Unidade PMA.

Nas proximidades de um ponto conhecido como Mirante Capivara, ouviu o motor da embarcação sendo desligado. Segundo assessoria, à margem do canal do Tamengo, os policiais encontraram a embarcação abandonada com tambores com resíduos de combustível e mais 22 tambores de 50 litros também vazios, indicando ser ponto de contrabando de combustíveis da Bolívia para o Brasil.

O barco, motor de popa e os tambores foram apreendidos, mas os autores não foram localizados, com fuga facilitada pela mata e a escuridão. Se identificados, os infratores responderão por crime ambiental previsto pela Lei Federal nº 9.605/12/2/1998: (Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena de um a quatro anos de reclusão) e por crime de contrabando