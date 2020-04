Contrabando de cigarros é apreendido

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Militar Caso aconteceu nesta madrugada

Polícia Militar Rodoviária apreendeu 250 pacotes de cigarros oriundos do Paraguai, na madrugada desta quarta-feira (01), em Ponta Porã. O contrabando estava em um veículo, com dois campo-grandenses de 35 e 48 anos.

A apreensão ocorreu na MS 164, durante operação de controle do fluxo viário sanitário por conta das diversas Portarias Federal/Estadual em vigor por conta da Pandemia relacionada ao COVID-19. A equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou o veículo Fiat/Siena, com dois ocupantes. Conforme a Polícia Militar ao vistoriar o porta-malas a equipe localizou 5 caixas (250 pacotes) de cigarros em seu interior. Questionados, os autores informaram que os cigarros eram de suas propriedades e que haviam buscado os mesmos no Paraguai e que não possuíam documentos que legalizavam a mercadoria. Diante dos fatos, os cigarros foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal de Ponta Porã.