Contrabandista condenado é expulso do Paraguai

ABC Color Luiz Enrique Boscatto

Condenado e com suposta ligação com o doleiro Dario Messer, que atuava na fronteira, Luiz Enrique Boscatto, foi expulso do Paraguai, nesta sexta-feira (24).

Segundo o site ABC Color, a Polícia Nacional a Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Paraná. ex-ministro do interior do Paraguai, Juan Ernesto Villamayor teria recebido R$ 2,4 milhões para frear a extradição.

Boscatto é filho do traficante Nilvo Boscatto, que agia na fronteira. Ele também é investigado no âmbito da Operação Lava Jato por ligação com lavagem de dinheiro juntamente com Messer. É suspeito de formar parte de uma rede de contrabando de cigarros