Condenado por homicídio é preso em MS

MS Todo Dia Delegacia de Costa Rica

Um homem de 47 anos foi preso pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Costa Rica. Ele possuía um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande pelo crime de homicídio qualificado e formação de quadrilha.

Prisão aconteceu no bairro Vale do Amanhecer. Segundo a Polícia Civil, o acusado foi condenado a 15 anos de prisão pela execução de um advogado morto a tiros em uma lanchonete no ano de 2009. O condenado teria recebido R$50 mil para intermediar a contratação dos pistoleiros responsáveis pela execução a mando de um pecuarista da região. O indivíduo foi preso e recolhido à carceragem da Delegacia de Polícia de Costa Rica.