Condenado por estupro é preso em Campo Grande

Policiais civis de Brasilândia prenderam um homem de 31 anos, morador do município, condenado a 5 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, nesta quinta-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado e preso na área central da cidade. O crime ocorreu no ano 2014, quando o abusador ofereceu uma carona para uma criança em sua moto, sob o pretexto de presenteá-la com um animal de estimação. Ele teria parado o veículo na estrada e tentado abusar sexualmente da vítima, que começou a gritar e pedir por socorro. O agressor fugiu, deixando a criança na estrada rural. A vítima foi localizada por policias militares.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial, no qual foram apuradas todas as circunstâncias do crime. O suspeito foi denunciado pelo Ministério Público e condenado na ação penal a uma pena de cinco anos de reclusão em regime fechado.

O homem já havia sido preso e condenado no Estado de São Paulo por porte ilegal de arma de fogo. Preso foi recolhido à carceragem da cadeia pública de Brasilândia, de onde será recambiado para o sistema prisional do Estado.