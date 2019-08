Comboio com mercadorias do Paraguai é interceptado

Divulgação/DOF Mercadorias foram levadas para a Polícia Federal de Ponta Porã

Sete veículos carregados com produtos contrabandeados do Paraguai, foi interceptado nesta quarta-feira (22), pelos policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).



Foram apreendidos relógios, cigarros, produtos de informática, perfumes, cosméticos, produtos eletrônicos, aparelhos de telefone celular, roteadores para internet, produtos de maquiagem, essência para narguilé e brinquedos. Os condutores disseram que a mercadoria teria como destino a cidade de São Paulo (SP). De acordo com a nota do DOF A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã (MS).



A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento na região de Amambai, em virtude da Operação Fronteira Segura II deflagrada pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira e Divisas, que contou com o apoio de uma segunda equipe do DOF e outra da Polícia Militar Rodoviária.



Serviço

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.