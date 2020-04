Com estilingue, homem joga droga para penitenciária

Tamanho do texto

Osvaldo Duarte/Dourados News Crime foi descoberto através do sistema de segurança

Welton Santos, 27 anos, usava um estilingue para arremessar porções de droga para o pátio da Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Caso aconteceu na noite de quarta-feira (01), com ele foram encontrados 25 porções de maconha, pesando 390 gramas.

O crime foi descoberto pelos agentes penitenciários que estavam olhando as câmeras de segurança quando perceberam uma movimentação externa no presídio, na região do raio II. Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, ao vistoriar o acusado portava 25 porções de maconha, embaladas em plástico, sendo que três ele já havia conseguido arremessar ao interior da penitenciária. Welton foi preso em flagrante, autuado por tráfico e está detido da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.