Colisão fatal entre bicicletas

Osvaldo Duarte/Dourados News Adolescente foi socorrido e encaminhado para atendimento médico

Joabes Maurindo de Miranda, 48 anos, morreu na madrugada deste sábado (31) após cair e bater a cabeça no asfalto da rodovia BR-163, em Dourados, em colisão entre bicicletas. Uma das bicicletas era conduzida por um adolescente de 16 anos.

A vítima seguia no sentido Trevo do DOF ao Trevo da Bandeira e o adolescente no sentido contrário, quando se chocaram. Joabe caiu na pista e morreu no local. O adolescente, ainda cambaleando seguiu, mas precisou ser socorrido alguns metros do ponto onde ocorreu a colisão.

O menor relata, segundo o site Dourados News, que Joabe seguia em alta velocidade, tendo inclusive imaginado ter sido atropelado por uma motocicleta. Ele foi levado para o Hospital da Vida com fraturas no nariz, rosto, corte no supercílio direito e escoriações na perna.

A Polícia Civil foi acionada, juntamente com a perícia técnica, e encaminharam o corpo da vítima fatal ao IML de Dourados.