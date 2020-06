Cocaína que seria levada para o Sul é apreendida em Ponta Porã

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Veículos que estavam sendo utilizados para o transporte da droga foi interceptado pela PRF

Um montante de quase 11 kg de cocaína foi apreendido na noite desta segunda-feira (29) no Posto de Fiscalização do Capey na BR 463 entre Ponta Porã e Dourados. Policiais rodoviários federais da Delegacia de Dourados realizavam vistorias veiculares quando pararam o motorista de um Corsa com placas de Gravataí-RS, onde aparentemente não havia nada de errado.

Outros agentes interceptaram um Polo com placas de Minas Gerais pertencente a uma locadora, onde em um compartimento oculto, foram localizados vários tabletes de cocaína.

Ao ser preso em flagrante o motorista do Polo revelou que a droga estava sendo levada para o Rio Grande do Sul e que o motorista do Corsa fazia o trabalho de “batedor”. Os dois foram presos em flagrante e levados para a Polícia Federal. Eles não tiveram os nomes divulgados e alegaram que estariam recebendo R$ 5 mil pelo transporte da droga.