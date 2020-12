Cocaína com destino a São Paulo é apreendida

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Motorista receberia R$ 20 mil pelo transporte

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam na nesta terça-feira (29) 13,3 quilos de pasta base de cocaína, distribuídos em 12 tabletes. O entorpecentes foi interceptado no Anel Viário de Dourados, e estava sendo transportada em um Hyundai/HB20 com placas de Cotia (SP).

Os policiais faziam patrulhamento na região quando realizaram a abordagem ao veículo, conduzido por um homem de 43 anos. Segundo o DOF, o condutor apresentou nervosismo o que chamou a atenção dos policiais, que em buscas minuciosas encontram a droga escondida em um compartimento oculto no automóvel.

O motorista disse aos policiais que havia sido contratado por um desconhecido para pegar a droga na região e levar até a cidade de São Paulo e que receberia R$ 20 mil quando chegasse a capital paulista. O material apreendido e autor foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).