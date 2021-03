Cocaína avaliada em R$ 6 milhões é apreendida em Bataguassu

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Caso aconteceu na última sexta-feira

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 54,3 Kg de pasta base e cloridrato de cocaína, em Bataguassu.



Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram uma Fiat/Strada, placas de Campo Grande (MS). O motorista, de 50 anos, estava acompanhado de uma passageira, de 40 anos. Segundo a PRF, durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo, levantando as suspeitas da equipe.



Após uma busca minuciosa no veículo, a equipe encontrou 47,5 Kg de pasta base e 6,8 Kg de cloridrato de cocaína escondidos em um compartimento oculto. O motorista declarou ter recebido o carro em Campo Grande (MS) de um casal e que a carga seria de peças de celular de alto valor. O destino da carga seria até São Paulo (SP). Pelo transporte, disse que receberia R $3 mil. A passageira disse apenas que estaria de carona a caminho de uma consulta médica



Os dois envolvidos foram presos e encaminhados, junto com o ilícito e o automóvel, para a Polícia Civil em Bataguassu