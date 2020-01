Cobrança de dívida termina em esfaqueamento

Ao cobrar uma dívida dois homens de 27 e 38 anos, foram esfaqueados. Caso aconteceu na última terça-feira (28) em um bar no município de Ponta Porã. Autor do crime foi identificado pelo apelido de 'Paraguai'.



A dupla foi até o estabelecimento para cobrar 'Paraguai'. Houve uma discussão entre o trio, e o acusado armado com uma faca e desferiu dois golpes sendo que atingiu o abdômen do homem de 38 anos e a clavícula do rapaz de 27 anos, que foram socorridos e levados para o hospital.



A polícia foi acionada, caso registrado e o autor está sendo procurado.