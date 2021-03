Cinco pessoas são investigadas por homicídio em Campo Grande

Divulgação/PCMS Viatura PCMS

Em investigação que visa a elucidar o homicídio de homem de 45 anos ocorrido no início de março deste ano no Jardim Los Angeles, a Polícia Civil, identificou cinco suspeitos, de 23, 48, 23, 30 e 22 anos.



Buscas e prisões temporárias foram expedidas mediante representação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio (DEH), sendo certo que entre sexta feira 19/03 e terça-feira (23) foram capturados cinco suspeitos e cumpridas buscas domiciliares em quatro imóveis, de acordo com a Polícia Civil.



Durante o cumprimento de um dos mandados de prisão, um dos investigados foi flagrado em posse de arma de fogo, motivando também sua prisão em flagrante. As investigações ainda continuam para buscar mais elementos de convicção e esclarecer os limites da participação de cada um.