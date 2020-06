Cigarros, essência e fumo do Paraguai são apreendidos

Divulgação/DOF Caso aconteceu na tarde de quarta-feira

Um veículo Fiat Strada carregado com 640 pacotes de essência para narguilé; 100 pacotes de cigarros; e, 270 pacotes de fumo, foi apreendido pelos Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde desta quarta-feira (25).

Caso aconteceu durante um bloqueio policial para fiscalização na Rodovia MS-276, próximo a Dourados. De acordo com o DOF. Os militares deram ordem de parada ao condutor da Fiat Strada, que seguia no sentido Dourados/Deodápolis. O condutor, um homem de 56 anos de idade, disse que foi contratado para fazer o frete, do material apreendido, do Paraguai até a cidade de Ivinhema (MS).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, para posterior entrega na Receita Federal de Ponta Porã.