Casal é preso por tráfico de drogas em MS

MS Todo Dia Delegacia de Costa Rica

Investigadores do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Costa Rica apreenderam tabletes de substância análoga a maconha, balança de precisão, celulares e dinheiro suspeitos de estar a serviço do tráfico de drogas, nesta quarta-feira (9), com um casal de 21 e 22 anos.

Na residência objeto da diligência policial civil havia dois usuários consumindo droga. Conforme a Polícia Civil, os autores foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanecerá na carceragem da Delegacia de Costa Rica, à disposição do Poder Judiciário.