Casal é preso com quase R$ 50 mil em dinheiro

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Laguna Carapã

Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), flagrou um casal em posse de grande quantia em dinheiro, distribuídos em moedas nacional e estrangeira, em uma rodovia que dá acesso ao município de Laguna Carapã.

Os policiais realizavam bloqueio policial na Rodovia BR-463, durante operação Hórus, quando deram ordem de parada a um veículo táxi, no qual estava um casal residente na cidade de Dourados. Segundo a Polícia Civil, ao procederem checagens, os policiais constataram que o homem, de 36 anos, tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Ponta Porã. Ainda durante a abordagem, foi constatado que a mulher, de 39 anos, tinha em sua posse grande quantia em dinheiro em espécie, em moeda nacional e estrangeira, sendo guaranis e dólares americanos. A mulher alegou que o dinheiro nacional era fruto do comércio informal de roupas e do trabalho de seu marido. Já com relação às moedas estrangeiras, o casal não soube informar a origem.

Os suspeitos foram conduzidos à sede da Defron, onde após a contagem dos valores, foi contabilizado um total de 20.126,00 reais, 2.831,00 dólares americanos e 15.450.000 guaranis, perfazendo em moeda nacional, aproximadamente R$ 50 mil .Foi registrado o boletim de ocorrência e a importância em dinheiro foi apreendida. O casal será investigado pela prática do crime de lavagem de dinheiro.