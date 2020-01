Casal é preso com mais de R$ 400 mil em contrabando

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Entre as mercadorias estavam aparelhos celulares e de informática

Um casal foi preso com mais de R$ 400 mil em carga contrabandeada do Paraguai. Caso aconteceu pela equipe doo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante bloqueio na MS-164, na região conhecida com Copo Sujo, em Ponta Porã.

Somente em aparelhos celular e relógio o contrabando foi avaliado em mais de R$ 400 mil. Conforme o DOF, além desses aparelhos também foram apreendidos: 220 celulares avaliados em R$ 1 mil cada, Ipads e 69 relógios das marcas Apple Watch e Amazon Fit, que no Brasil podem custar até R$ 3 mil cada um, modens, roteadores, placas de vídeos, placa de memória e cartões de memória. O casal e as mercadorias foram encaminhados a Polícia Federal de Ponta Porã.

Serviço

Para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, o DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.