Casal é executado com tiros de nove milímetros em Dourados

Reprodução/Facebook Everton da Silva Barros e Gláucia Luciano da Silva

Everton da Silva Barros e Gláucia Luciano da Silva foram executados com tiros de pistola 9mm, na noite deste domingo (13) em Dourados no bairro Parque das Nações II, em Dourados.

Crime ocorreu na frente de uma lanchonete. Segundo informações, um homem ainda não identificado chegou ao local a pé, sem dizer nada, atirou contra o casal e fugiu em seguida. Glaucia e Everton chegaram ao local em um pick-up saveiro de cor preta, conforme o site Agora News. As vítimas nem chegaram a entrar no estabelecimento quando foram mortas na calçada. Os motivos do crime ainda estão sendo apurados pela polícia. Caso foi registrado e segue sob investigação.