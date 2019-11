Casal de traficantes são presos pelo DOF

Divulgação/DOF Droga seria entregue em Douradoa

Um casal que seguia com drogas para Dourados foi preso pelo DOF na região de Amambai, além de uma adolescente de 16 anos filha do homem. A ação aconteceu em Amambai, na última quinta-feira (31).

As prisões ocorreram durante uma abordagem na região de Amambai (MS). De acordo com informações do DOF, durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram um embrulho com uma substância entorpecente que, após o teste químico, reagiu positivamente, como sendo cocaína com peso de um quilo. A droga estava em compartimento oculto no veículo.

Na bolsa de mão da passageira, foi localizado uma porção de uma substância, aparentemente maconha, com peso de 10 gramas. Uma adolescente de 16 anos de idade, filha do condutor, foi apreendida.

O casal disse que comprou os entorpecentes em Ponta Porã e pretendiam levá-los para a cidade de Dourados (MS) onde residem.

