Casal de adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas

Divulgação/DOF Caso aconteceu nesta quinta

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um casal de adolescentes de 17 e 16 anos pelo Ato Infracional de Tráfico de Drogas. Caso aconteceu durante um patrulhamento ostensivo no Assentamento Santo Antônio, no município de Itaquiraí, nesta quinta-feira (18).



Os militares visualizaram o momento em que dois homens correram para uma mata próxima, ao perceberem a aproximação policial. Foram realizadas buscas nas imediações, porém, os homens não foram localizados, segundo o DOF. Na residência, de onde saíram, estava o casal de adolescentes. Contaram que foram contratados, pelos dois fugitivos, para guardarem drogas no local.



Policiais apreenderam 257 quilos de maconha que estavam em um dos cômodos e em um veículo Fiat Palio, de propriedade de um dos homens e uma motocicleta Honda Fan, de propriedade do adolescente. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí, onde os adolescentes permaneceram à disposição da justiça.