Carros carregados com cigarros são apreendidos

Divulgação/DOF Cigarros tinham como destino Campo Grande

Quatro veículos carregados com mais de 5.800 pacotes de cigarros do Paraguai foram apreendidos pelos policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na manhã desta sexta-feira (12). Caso aconteceu na região de Ponta Porã.

Conforme o DOF, os inicialmente os militares abordaram o condutor do veículo Renault Sandero, com placas de Monte Santos de Minas (MG), carregado com 850 pacotes de cigarros de origem estrangeira. O condutor disse que foi contratado para entregar a carga em Nova Alvorada do Sul (MS).

Logo em seguida dois veículos, um Toyota Etios e um Renault Duster Oroch, realizaram manobra de retorno assim que visualizaram o bloqueio policial. Durante o acompanhamento tático, os veículos foram localizados em uma chácara, no Assentamento Itamarati. Três homens tentaram fugir para o matagal próximo, mas foram detidos. No local havia uma GM Montana com rádio instalado. Nos dois veículos também havia rádio de comunicação, instalados.

O condutor do Renault Duster disse ser o proprietário dos cigarros; e que os demais condutores eram os batedores de estrada. No Renault Duster estavam 2.750 pacotes de cigarros e, no Toyota Etios, 2.250. O proprietário da chácara disse que foi contratado para esconder os veículos com o contrabando. O cigarro teria como destino o comércio em Campo Grande. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.