Carros carregados com 2,5 mil pacotes de cigarros são apreendidos

Divulgação/DOF Contrabandistas foram presos

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de terça-feira (16) um veículo Fiat Uno vermelho e um VW Saveiro branco carregados com 1.400 e 1.100 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Caso aconteceu na rodovia MS-380, região de Ponta Porã.

Conforme o DOF a equipe deu ordem de parada aos dois veículos. Os condutores pararam bruscamente e correram para o matagal às margens da rodovia. Durantes as buscas um dos homens foi capturado. Ele contou que os veículos estavam com cigarros trazidos do Paraguai; que foram contratados para pegá-los em Pedro Juan Caballero e levá-los até Dourados.

Um terceiro veículo fazendo o serviço de batedor de estrada, e que se comunicavam por rádios instalados nos veículos. Ao todo foram apreendidos 2.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.