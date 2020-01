Carro roubado em SP é recuperado pelo DOF

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Militares faziam barreira no Posto Policial da PMA

Um veículo Ford Focus que havia sido tomado em assalto nesta terça-feira (28), em Itapetinga (SP) foi recuperado pelos Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), no mesmo dia. Caso aconteceu na BR-262, em Miranda.

Conforme a nota do DOF, os militares faziam barreira no Posto Policial da Polícia Militar Ambiental, durante a Operação Hórus, quando abordaram o veículo que era conduzido por um jovem de 27 anos. Ele não soube explicar a origem do veículo e em checagem os policiais constataram que o Focus tinha sido tomado em assalto na terça-feira.

O motorista e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Miranda.