Carro recheado com maconha é apreendido

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Ação aconteceu na região de Laguna Carapã

Um veículo GM Corsa carregado com 420 quilos de maconha foi apreendido pelos Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde desta quinta-feira (18) na Rodovia MS- 379, região de Laguna Carapã.

Conforme o DOF, os militares abordaram dois veículos que saíam de uma plantação de milho. Durante a vistoria localizou-se, no GM Corsa, o entorpecente. O condutor disse que foi contratado, juntamente com o condutor do Fiat Uno, que era o batedor de estrada, para pegarem a droga em uma plantação de milho e entregá-la em Dourados (MS). A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde os dois homens presos permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.