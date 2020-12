Carro carregado com maconha é apreendido

Divulgação/DOF Caso aconteceu nesta quinta Divulgação/DOF Caso aconteceu nesta quinta

Um veículo Renault Megane de cor branca com placas falsas, carregado com 789 volumes prensados de maconha, com peso total de 715 quilos, foi apreendido pelos Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Caso aconteceu na noite de quinta-feira (03) em estradas vicinais na região de Amambai.



De acordo com informações do DOF, os militares localizaram o veículo abandonado às margens da estrada. Após checagem dos agregados (numeração de chassi e motor) localizou-se um registro de Roubo, sendo as placas verdadeira do município de São José (SC). Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai.