Carro carregado com maconha é apreendido pela PRF

Divulgação/PRF Caso aconteceu no último domingo

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 409 Kg de maconha e recuperou o veículo que transportava a droga, na tarde deste domingo (3), em Três Lagoas, durante patrulhamento na BR-262.

Os policiais realizavam a fiscalização próximo ao perímetro urbano do município, quando localizaram um Chevrolet/Cobalt, com placas falsas de Campo Grande (MS), estacionado em um estabelecimento comercial. De acordo com a PRF, a equipe solicitou acesso ao local e realizou uma vistoria no veículo, momento em que encontrou os fardos de maconha no interior do carro. O Cobalt também possuía registro de roubo/furto. Os ocupantes do automóvel foram procurados, porém ninguém foi encontrado. O carro e a droga foram encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas.