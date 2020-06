Carga de celulares é apreendida pela PRF

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Policiais também encontraram maconha no meio da carga

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 258 eletrônicos sem desembaraço aduaneiro em Paranaíba (MS), nesta quarta-feira (17)

Os policiais fiscalizavam no km 106 da BR-158, quando abordaram um VW/Bora, placas de Goianésia (GO). O motorista, de 41 anos, disse durante entrevista que vinha de Ponta Porã (MS) com destino a Araguari (MG), conforme a PRF.

Ao abrir o porta malas, a equipe encontrou uma grande quantidade de eletrônicos, entre eles, celulares, smartwatch, conversores de sinal e outros. Ao todo, foram apreendidas 258 mercadorias. O envolvido confessou ter adquirido os itens por R$ 26 mil reais em Ciudad Del Este, Paraguai. Condutor, o veículo e a carga foram encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas (MS).