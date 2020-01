Cão farejador encontra crack em terreno baldio

Divulgação/JPNews Delegacia de Três Lagoas

Um homem de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas, após denúncias a Polícia Militar. O entorpecente foi localizado um terreno baldio que estaria sendo utilizado por usuários para o consumo de drogas. A PM enviou uma equipe até o local.

Os militares encontraram duas pessoas, que tentaram fugir e invadir as casas vizinhas. Um dos presos, de 22 anos, confessou que teria deixado a droga no terreno, durante a fuga. Conforme o site Portal News, policiais do Canil da Polícia Militar foram ao local e a cadela Mara refez o trajeto da fuga até encontrar um pacote com 10 gramas da droga.

Para os militares, o preso disse ter pago R$ 200 pela droga e que teria renda 100% maior com a venda fracionada. Ele foi levado à 1ª Delegacia de Polícia e indiciado por tráfico de drogas.