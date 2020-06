Camionete furtada em Minas Gerais foi recuperada

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Caso aconteceu na segunda-feria

Na última segunda-feira (22) em Bataguassu os policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram uma camionete Volkswagen Amarok, de cor preta, furtada em Moema (MG).

De acordo com o DOF as equipes receberam a informação de que uma camionete preta havia fugido de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, em Casa Verde. Durante o patrulhamento a camionete, que estava sem placas, foi localizada pela equipe do DOF.

Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração de chassi e motor) localizou o registro de Boletim de Ocorrência por Furto, ocorrido na cidade de Moema (MG), no dia 2 de junho do corrente ano. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Bataguassu (MS).