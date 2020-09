Caminhonetes ‘recheadas’ de maconha são apreendidas

Divulgação/PMA Caso aconteceu na quarta-feira

Policiais Militares Ambientais de Mato Grosso do Sul e da Força Verde (PR) realizavam fiscalização ambiental conjunta, no município de Itaquiraí, na última quarta-feira (23), quando duas caminhonetes, uma Toyota Hilux e uma Chevrolet S10 furaram o bloqueio e se evadiram. Uma terceira caminhonete, também uma S10, ao avistar a barreira policial efetuou uma manobra brusca de retorno e tomou rumo ignorado.

Segundo as informações da PMA, a caminhonete Hilux avançou contra um componente da equipe, tendo esse atirado contra o pneu na intenção de que ela parasse. As equipes iniciaram perseguição às caminhonetes, sendo que o motorista da Hilux perdeu o controle e saiu da pista. Rapidamente ele abandonou a caminhonete e fugiu pela mata. Na Hilux havia 1.096 Kg de maconha. Uma das viaturas continuou perseguindo a Chevrolet S10, que apresentou problemas mecânicos e parou já no município de Icaraíma (PR) e a equipe prendeu o traficante.

No veículo havia 1.063 kg e 520 gramas de Skank. O traficante de 29 anos informou que iria levar a droga para Umuarama, cidade onde reside. A caminhonete S10 era produto de furto. Os Policiais deram voz de prisão ao infrator e uma das equipes o encaminhou, juntamente com as duas caminhonetes e os 2.159 kg de maconha e 520 gramas de Skunk, à Polícia Federal de Naviraí, onde o infrator foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação de veículo.

A outra equipe continua em diligências na tentativa de prender o outro traficante, bem como realizar a apreensão do outro veículo e possível prisão do terceiro traficante que empreendeu fuga. As forças de segurança da fronteira e da divisa dos Estados foram comunicadas e também apoiam as diligências.