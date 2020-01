Caminhonete ‘recheada’ com maconha capota

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Militar Condutor ainda não foi localizado

Uma caminhonete GM/S10 carregada com quase uma tonelada de maconha,capotou na última sexta-feira (24) no Assentamento Lua Branca, em Itaquiraí.

Os policiais do 2º Pelotão de Polícia Militar de Itaquiraí, foram informados, via telefone de emergência (190), que um veículo carregado de entorpecentes havia se acidentado. Segundo a Polícia Militar ao chegar no local os agentes encontraram uma grande quantidade de tabletes de entorpecente espalhados. Após a contagem e pesagem, verificou-se que eram 801 tabletes de maconha, totalizando 880 quilogramas. Diante dos fatos, o veículo e a droga foram apreendidos pela guarnição da Polícia Militar. O condutor não foi localizado.