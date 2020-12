Caminhonete abandonada é apreendida pela PRF

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Caso aconteceu nesta terça

Uma camionete S10 carregada com 1,7 toneladas de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (8), em Ponta Porã.



O veículo também possuía registro de roubo/furto em Coronel Sapucaia. Conforme a PRF, os policiais fiscalizavam na BR-463, quando localizaram uma Chevrolet/S10, com placas aparentes de Santana de Parnaíba (SP), abandonada. A camionete juntamente com a droga, para a Polícia Judiciária local.