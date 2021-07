Caçadores são presos por abate de porco silvestre

Divulgação/PMA Caso aconteceu na última quinta

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana prendeu e multou dois caçadores de 23 e 38 anos, por abate de porcos silvestres (catetos). Os militares ainda apreenderam a arma e 42 kg de carne. Caso aconteceu na última quinta-feira (29).

De acordo com os militares, denúncias levaram aos autores que estariam em uma área particular sem consentimento do proprietário do imóvel. A equipe policial foi ao local e flagraram os infratores praticando caça predatória, com eles foram encontrados, 42 kg de carne de caça e um rifle calibre 22, com uma munição.

Os policiais deram voz de prisão aos dois caçadores, apreendendo a carne de porco do mato, a arma de fogo e a munição que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia civil de Aquidauana, onde foram autuados por crime ambiental de caça, por posse ilegal de arma de fogo e, autuados administrativamente e multados em R$ 10,5 mil para cada infrator.