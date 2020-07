Briga entre vizinhas termina em esfaqueamento

Tamanho do texto

Desentendimento entre duas vizinhas terminou em esfaqueamento no último domingo (06), em Três Lagoas. A vítima de 21 anos foi esfaqueada três vezes pela autora de 28 anos.

Segundo a polícia a acusada teria ido tirar satisfação sobre a vítima ter batido no seu filho de 4 anos. A jovem foi esfaqueada no pescoço e dois no braço esquerdo. Já a autora foi encontrada em seu apartamento e levada para a delegacia. O caso foi registrado e segue sob investigação.