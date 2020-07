Briga entre pai e filho termina em morte

Divulgação/Polícia Militar ..

A discussão entre pai e filho terminou em morte, no último domingo (14). Wellington Luiz Santos do Nascimento, de 21 anos, foi morto a facada, pelo próprio pai, José Luiz Rodrigues do Nascimento, de 43 anos. O autor foi preso na residência onde aconteceu o crime, na Alameda Eliane Dobes, bairro Popular Nova, em Corumbá.

A vítima foi ferido com uma faca e apresentava perfurações na região do tórax de aproximadamente cinco centímetros. Segundo o site Diário Corumbaense o tio de Wellington, que houve uma discussão nos fundos da residência e percebeu que o sobrinho estava ferido e sangrando. O cunhado, pai de Wellington, permaneceu na casa até a chegada da viatura e confessou ter esfaqueado o filho. Conforme o site Diário Corumbaense, José Luiz foi preso e a faca de cozinha, com aproximadamente 20 centímetros de lâmina, usada no crime, foi apreendida.

Wellington chegou a ser socorrido com vida pela equipe do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) que o levou até o pronto-socorro municipal, porém, pouco tempo depois não resistiu ao ferimento. O pai foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o flagrante de homicídio simples. O motivo da discussão que acabou em morte, não foi relatado no registro policial.