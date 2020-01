Briga em trânsito termina em prisão de narcotraficante

Divulgação Edson Barbosa Salinas

Após se envolver em briga de trânsito na cidade de Ponta Porã, o narcotraficante Edson Barbosa Salinas, 32 anos, o “Salinas Riguaçu”, foi preso em flagrante no último domingo (19).

Edson é apontado como substituto do narcotraficante Minotauro. Ele deverá ser transferidos para presídio de Mato Grosso do Sul. Conforme o site Capitan Bado, Salinas Riguaçu estava acompanhado do comparsa Rodrigo Antunes Flores. Com eles, os policiais encontraram US$ 4 mil e R$ 1 mil em espécie.

Os presos já estavam sendo investigados. Os policiais viram quando ele se envolveu em briga de trânsito na cidade. Com “ o risco de morte iminente”, eles decidiram fazer a abordagem de Salinas ali mesmo. O narcotraficantes estava com uma pistola ponto 380 e o comparsa dele também estava armado. Por esse motivo, eles foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Fuga do presídio

Na fuga do Presídio de Pedro Juan, oito pistoleiros que eram ligados ao narcotraficante Minotauro" foram liberados. Eles tinham sido presos no ano anterior durante operação desencadeada pela polícia paraguaia.

Minotauro é visto como um dos "reis" do tráfico na fronteira e liderança do PCC que despontou no domínio da região depois da morte Rafaat. Atualmente, ele está preso em Balneário Camboriú (SC) e, segundo a polícia, o substituto dele seria Salinas.