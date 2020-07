Briga em bar termina em assassinato

Rádio Caçula Crime aconteceu nesta madrugada

Miguel Gonçalves, de 34 anos foi morto em um bar em Três Lagoas. Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (08). O crime aconteceu por conta de uma briga de um casal. A vítima não tinha nenhuma relação com a briga, acabou sendo morto por engano.

Segundo relato das testemunhas que estavam no local, durante a briga entre o casal um homem de 50 anos tentou separar os envolvidos e acabou levando um tapa no rosto. De acordo com o site Rádio Caçula, autor pegou uma arma de fogo e efetuou um disparo dentro do estabelecimento.

A vítima chegou a ser atendida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu e acabou morrendo no local. O suposto autor do disparo fugiu logo em seguida em uma caminhonete Hillux prata. A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição da Força Tática, do 2º Batalhão de Polícia Militar conseguiu abordar o homem na avenida Rafael de Haro.

Segundo o relato policial, o homem estava embriagado e acompanhado do filho, menor de idade. Após revista ao veículo, os policiais encontraram um revólver, calibre 38, com uma munição deflagrada e outras quatro munições intactas. Questionado o acusado relatou aos policiais que de fato estava no bar e no momento da briga teria ido embora. Segundo ele, o dono do bar jogou a arma dentro do carro e mandou que ele saísse do local, levando o objeto.

Motorista da Hillux foi preso em flagrante por conduzir veículo automotor embriagado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Três Lagoas.