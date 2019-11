Briga de casal termina com mulher atropelada duas vezes

Tamanho do texto

Divulgação/Jornal da Nova Ação aconteceu no último sábado

Uma mulher de 44 anos foi espancada e atropelada duas vezes pelo marido no último sábado (2), ao retornar de uma chácara de Batayporã.Segundo a vítima, ela tem um relacionamento com o autor há mais de um ano, mas não tem filhos com ele e afirma que o autor nunca havia agredido ela fisicamente, apenas havia acontecido brigas de casal.

Antes das agressões o casal estava num almoço em uma chácara localizada às margens da MS-134, quando decidiu ir embora, após terem tomado muita cerveja. Segundo a mulher, quando estavam próximo a rotatória que dá acesso a Taquarussu – estrada MS-276 cascalhada –, ela pediu para ele ir mais devagar, momento em que o autor mandou a vítima descer do veículo. Ao descer, o suspeito deu marcha ré e a atropelou, arremessando-a no chão e ao se levantar, ele atropelou pela segunda vez.

A vítima saiu correndo e o autor conseguiu alcançá-la, jogou ela no chão e começou a dar murros em seu nariz e arrancar o seu cabelo. Ela conseguiu fugir novamente, mas o autor a pegou e deu mais murros em seu nariz e ainda mordeu. Conforme o site Jornal da Nova como o acusado estava bêbado, ela conseguiu desvencilhar e pediu ajuda para um casal que passava pelo local, que a encaminhou para atendimento médico.Fato foi registrado Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).