Brasileiro procurado pela Interpol é capturado na Bolívia

Reprodução/ Clave 300 Claudio de Oliveira Mineiro

Brasileiro Claudio de Oliveira Mineiro, que tinha um mandado de prisão com alerta vermelho emitido pela Polícia Internacional (Interpol) por fuga e roubo agravado cometidos no Brasil, foi preso na quarta-feira (08), no bairro de La Pascana, na Bolívia.

Acusado foi detido por agentes do Centro Especial de Investigação Policial. Ele havia fugido da prisão de São José do Rio Preto, São Paulo. “Em 2005, ele foi condenado no Brasil e quatro anos depois escapou da prisão de São José de Rio Preto, para migrar irregularmente para o território boliviano. Aqui na Bolívia, ele formou uma família depois de casar com uma cidadã boliviana com quem tem filhos e se dedicava ao trabalho de reparo de geladeiras e freezers”, explicou o Oliver Meneses, chefe da CEIP.

"Para não despertar suspeitas e conviver legalmente na Bolívia, Claudio conseguiu carteira de identidade em nome de seu irmão Adalberto de Oliveira através da Segip”, completou. “O curioso é que sua esposa conhecia sua verdadeira identidade e histórico", frisou o chefe de polícia. Conforme o site Diário Corumbaense, Claudio pode ser transferido para o Brasil nos próximos dias, dependendo de sua entrada ser permitida devido à pandemia da covid-19.