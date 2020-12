Brasileiro é executado a tiros na Fronteira

Divulgação/PCMS Viatura da PCMS

Brasileiro José Aparecido Silva dos Santos de 34 anos, foi executado neste domingo (27). Ele foi assassinado na rua Rubio Ñu esquina Yegros no bairro Guarani na periferia de Pedro Juan Cabellero.

Segundo informações dos agentes da Polícia Nacional, José foi morto com pelo menos um disparo no lado esquerdo do peito. Conforme o site Ponta Porã News, ele foi levado para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero onde foi feito o trabalho de necropsia e o corpo está no necrotério aguardando a presença de familiares. As autoridades paraguaias já encontraram em contato com a polícia de Ponta Porã para tentar localizar familiares de José Aparecido que tem tatuagens nos braços e nas pernas.