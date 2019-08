Bolivianos são presos com 160 quilos de cocaína

Divulgação/Polícia Federal Prisão aconteceu após denuncia anônima

Dois homens de nacionalidade boliviana foram presos com 160 quilos de cocaína, tentando entrar no Brasil com a droga pela fronteira com a Bolívia. A Polícia Federal prendeu em flagrante na última terça-feira (27).



Na Delegacia da PF de Corumbá, os suspeitos disseram, em depoimento, que fariam o transporte e descarga da droga na cidade, juntos, e que decidiram dar carona às duas mulheres com a intenção de chamar menos atenção de eventual fiscalização no caminho.



A prisão deveu-se à denúncia anônima feita pelo canal da PF. Conforme a nota, os dois bolivianos entrariam no Brasil, na tarde de ontem, transportando cocaína escondida em carro com placa do Brasil.

Divulgação/Polícia Federal Batedor também foi preso

Após a apuração inicial da informação, uma equipe de policiais federais deslocou-se para as proximidades da fronteira, na BR-262, e avistaram um dos veículos suspeitos, no qual havia um boliviano, de 34 anos, que trabalha como taxista no país vizinho, e mais duas passageiras. Após busca no veículo, foram encontrados os 160 quilos da droga acondicionados em dezenas de peças no porta-malas e no compartimento do estepe.

Em outro veículo, logo atrás, semelhante ao primeiro, vinha o outro boliviano, de 42 anos, informado na denúncia, porém sem portar entorpecentes. Os estrangeiros responderão pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes, e, se condenados, poderão cumprir pena de cinco a 15 anos de reclusão, além de multa.



Serviço

Qualquer pessoa que tenha informações sobre esses ou outros crimes de competência da Polícia Federal, pode entrar em contato pelos canais de denúncia anônima da PF de Corumbá, nos telefones (67) 3234-7800 e (67) 99162-0279 (também no aplicativo WhatsApp). O sigilo é garantido.