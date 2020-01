Bebedeira de casal termina com homem esfaqueado

Tamanho do texto

Reprodução Caso foi registrado na delegacia de Corumbá

Bebedeira de um casal terminou em esfaqueamento. Caso aconteceu nesta quarta-feira (22), em Corumbá. A mulher de 22 anos arremessou a faca no marido de 24 anos que ficou com as vísceras expostas.

Os casal teria começado uma discussão motivada por ciúmes. Conforme o registro policial, a autora arremessou uma faca contra o marido o atingido no abdômen. A polícia foi acionada, a vítima foi socorrida e encaminhada para os hospital onde passou por cirurgia.

A mulher foi levada ao mesmo hospital para atendimento por passar mal, mas depois de liberada foi encaminhada para a delegacia do município e autuada por homicídio na forma tentada.