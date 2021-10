Autores de suposto ‘tribunal do crime’ são presos

Divulgação/PCMS Crime aconteceu no último domingo

R.G.N., 32 anos; R.P.S, 27 anos; F.O.S, 26 anos e J.A.S., 23 anos, foram presos, nesta quarta-feira (6), acusados de sequestrar três rapazes no domingo (3), em Três Lagoas. Um quinto envolvido foi identificado, ainda durante as diligências realizadas pela Polícia Militar, mas até o momento não foi localizado.

Durante todo o dia, os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) e 3ª DP efetuaram diligências pelos bairros Carioca e São João, até conseguir prender parte da quadrilha, que segundo informações levantadas, são integrantes de uma facção criminosa. Segundo a Polícia Civil, no último domingo, eles sequestrarem três rapazes, que foram mantidos em cárcere privado, sob acusação de pertencerem a uma facção rival. As vítimas foram submetidas a um ‘tribunal do crime’, tendo passado por três cativeiros, sempre sob a ameaça de arma de fogo e arma branca.

Conforme apurado, as três vítimas vieram da Bahia para trabalhar em Três Lagoas, com familiares e passaram a residir no bairro São João. No domingo, eles saíram de casa para irem a uma festa no bairro, mas acabaram sendo levados para uma casa que fica em frente ao campo de futebol.

Ao entrarem no imóvel, foram rendidos sob ameaça de arma de fogo, estando ali vários integrantes de uma facção criminosa, que passaram a questionar se as vítimas faziam parte da facção rival, isso porque um parente de uma das vítimas teria postado uma foto em rede social, fazendo sinal com as mãos, que indicava pertencer à facção rival.

Mesmo negando tal fato, as vítimas foram amarradas e mantidas no primeiro cativeiro até a madrugada de segunda-feira (4). Posteriormente os rapazes foram levados para um segundo cativeiro e no dia 5 foram novamente levados para outro local, um terreno onde funciona um depósito de reciclagem, onde provavelmente seriam executados.

Ocorre que, uma das vítimas, percebendo o descuido de um dos bandidos, fugiu com as mãos amarradas e pediu socorro. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no cativeiro viu que havia muitas manchas de sangue e rastros de veículos. Os bandidos haviam fugido e levado os outros dois reféns.

A Polícia Civil foi acionada e conseguiu prender 4 dos 10 integrantes da quadrilha. Eles foram autuados em flagrante por sequestro e cárcere privado, tentativa de homicídio e participação em organização criminosa. As investigações continuam para tentar localizar as outras duas vítimas e os demais autores.

Serviço

Denúncias para a DP de Três Lagoas podem ser feitas pelos telefones: (67) 3929-1173, (67) 3521-4984 ou (67) 99226.8210 (WhatsApp).