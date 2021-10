Autor de vários furtos é preso em MS

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na cidade de Dourados

Acusado de vários furtos R.L.G., 42 anos, autor de diversos furtos ocorridos no município de Dourados, este ano. A prisão foi feita, na última quinta-feira, 30/09, por uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Polícia.

Desde abril deste ano, os investigadores da 1ª Delegacia de Dourados vêm realizando uma série de diligências para tentar esclarecer a autoria de mais de 25 furtos, que vinham sendo praticando com o mesmo modus operandi e enquanto faziam o levantamento de mais um furto, conseguiram chegar até o suspeito. Durante a entrevista, o investigado de 42 anos de idade demonstrou nervosismo, mas permitiu que os policiais entrassem em sua residência.

Acompanhados de R.L.G., os policiais vistoriaram a casa e encontraram alguns objetos semelhantes aos que o autor dos furtos aparece nas imagens das câmeras de segurança, sendo roupas, tênis, luvas e uma bicicleta. Conforme a Polícia Civil, de posse dos objetos, os policiais questionaram o autor, que confessou a prática dos crimes, admitindo inclusive que em uma das residências ele teria furtado duas armas de fogo, do tipo pistola e que uma delas ainda estava em sua posse, indicando o local onde teria escondido.

A equipe do SIG foi até o local indicado e encontrou uma pistola de origem estrangeira, da marca Glock, calibre 380, com um carregador municiado contendo 13 munições não deflagradas. A arma estava enterrada em um terreno baldio, próximo à casa do autor.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e será indiciado nos mais de 25 furtos, que se somadas as quantias subtraídas, atingem a marca de R$ 500 mil.