Autor de tentativa de homicídio em 2013 é preso

Divulgação/PCMS Crime aconteceu em 2013

Os policiais civis de Três Lagoas, através do Setor de Investigações Gerais, em diligências na rua Maria Guilhermina Esteves, bairro Nova Três Lagoas, efetuaram a prisão de um comerciante de 28 anos, condenado pelo Tribunal do Júri por crime de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, a uma pena de seis anos de prisão em regime semiaberto e dez dias multa.

Segundo a Polícia Civil, no dia 28 de novembro de 2013, na rua Aniceto Arão, bairro Paranapungá, o autor teria se desentendido com a vítima sobre um acerto comercial e teria se apossado de uma arma de fogo e ido até a residência da vítima, onde efetuou disparos contra a mesma e sua filha, porém não acertaram porque ambos correram para o interior do imóvel, o qual foi atingido por diversos disparos. Após cumprimento da ordem judicial, o detento será encaminhado ao presídio semiaberto, onde permanecerá à disposição da Justiça.